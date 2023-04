La Lega mette le ali e arriva al 12% | FdI scivola al 24 Schlein non aiuta il Pd 17% 5S annientati dai No Vax

(Di martedì 4 aprile 2023) Le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia sono state sì un evento locale, ma è innegabile che i loro risultati abbiano anche il valore di un test su scala più ampia. In altre parole, ci possono dire qualcosa di come stanno evolvendo i rapporti dimensionali fra le principali forze politiche. Il punto... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grazia_perna : RT @LucillaMasini: Salvini glissa sui veri problemi infrastrutturali del Meridione, ma vuole il Ponte sullo Stretto. Come quello che si met… - Ranieromel : RT @LucillaMasini: Salvini glissa sui veri problemi infrastrutturali del Meridione, ma vuole il Ponte sullo Stretto. Come quello che si met… - ZPeppem : RT @LucillaMasini: Salvini glissa sui veri problemi infrastrutturali del Meridione, ma vuole il Ponte sullo Stretto. Come quello che si met… - ronzidante : RT @LucillaMasini: Salvini glissa sui veri problemi infrastrutturali del Meridione, ma vuole il Ponte sullo Stretto. Come quello che si met… - Tucidide5 : RT @LucillaMasini: Salvini glissa sui veri problemi infrastrutturali del Meridione, ma vuole il Ponte sullo Stretto. Come quello che si met… -

... oppureinsieme fatti che si svolgono alla luce del sole e li collega secondo disegni ... L'associazione, anche in base ai contatti con l'allora parlamentare dellae oggi sottosegretario all'...Abbiamo da un lato la Presidente del Consiglio che invita a rimboccarsi le maniche per mettere a terra le risorse in fretta e dall'altra lache dice esplicitamente che preferirebbe rinunciarci. ...L'anno dopo il Milan lo cede in prestito al Lille in Ligue 1, dove in 14 presenzea segno 2 ... Vincerà anche una coppa dicon il Saint Etienne. Successivamente, tra le altre, militerà anche ...

Lo scontro tra Meloni e la Lega sul Pnrr, punto per punto Corriere della Sera

Abbiamo da un lato la Presidente del Consiglio che invita a rimboccarsi le maniche per mettere a terra le risorse in fretta e dall’altra la Lega che dice esplicitamente che preferirebbe rinunciarci.su cui il leader della Lega mette la parola fine consentendo se mai qualche maquillage: "E' chiaro che abbiamo ereditato dei ritardi, e dei progetti non allineati, come quelli degli stadi, se c'è ...