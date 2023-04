La Juventus cerca la vendetta freddissima, Inter in crisi e le statistiche in Coppa non aiutano (Di martedì 4 aprile 2023) E’ tempo del derby d’Italia numero tre di quest’anno, saranno quattro a fine anno così come nella scorsa stagione. A differenza dell’anno passato, però, fin qui si è completamente rovesciato ogni discorso legato ai rapporti di forza tra i club, visto che nel 2021/2022 arrivò un pareggio all’andata, una vittoria (immeritata) dell’Inter al ritorno, e sempre la squadra di un Inzaghi sulla graticola e mai contestato si prese la SuperCoppa con Sanchez show e la Coppa Italia a maggio. Si gioca ancora nella Coppa nazionale, stavolta la Juventus ci arriva dopo aver vinto andata e ritorno di campionato, con nove punti in più conquistati sul campo, in uno stato di forma nettamente migliore, anche se non trascendentale, come del resto non è che ai nerazzurri siano mancate le prestazioni, mai davvero ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) E’ tempo del derby d’Italia numero tre di quest’anno, saranno quattro a fine anno così come nella scorsa stagione. A differenza dell’anno passato, però, fin qui si è completamente rovesciato ogni discorso legato ai rapporti di forza tra i club, visto che nel 2021/2022 arrivò un pareggio all’andata, una vittoria (immeritata) dell’al ritorno, e sempre la squadra di un Inzaghi sulla graticola e mai contestato si prese la Supercon Sanchez show e laItalia a maggio. Si gioca ancora nellanazionale, stavolta laci arriva dopo aver vinto andata e ritorno di campionato, con nove punti in più conquistati sul campo, in uno stato di forma nettamente migliore, anche se non trascendentale, come del resto non è che ai nerazzurri siano mancate le prestazioni, mai davvero ...

