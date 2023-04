La guerra tra ultrà che turba il sogno scudetto del Napoli

Leggi su agi

(Di martedì 4 aprile 2023) AGI - Unaintestina tra due gruppiper il controllo della curva B dello stadio Maradona. I rapporti, da sempre difficili, tra il tifo organizzato e il presidente Aurelio De Laurentiis, ora ancora più tesi. L'applicazione rigida delle norme, da sempre esistite, del 'regolamento d'uso' dello stadio. E così l'attesa per lo, che amanca dal 1990, ha i risvolti che si sono visti durante la partita trae Milan. Il momento più bello per la città coincide con uno dei più bassi della sua tifoseria. In uno stadio Maradona silenzioso, con tifosi che hanno scelto di stare di spalle al campo e intonare cori offensivi contro il patron degli azzurri, il Milan 'ha passeggiato' e rifilato quattro gol alla squadra di Luciano Spalletti. E le immagini della rissa tra ultras nella curva ...