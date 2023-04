La guerra di Bugo contro Morgan continua | “Non avevi un ca**o da fare?”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 4 aprile 2023) Nuova stoccata diin un conflitto che si consuma sempre sui social o nelle collaborazioni in remoto con le redazioni, mai in presenza. Una tendenza che è ormai consuetudine da quando i very important people e gli artisti hanno scelto di riversare vite e-vite sui loro profili. Dove eravamo rimasti? Certamente al Sanremo 2020 che ormai è storia, perché tutti – in una maniera un po’ perversa, per dirla à la Yotobi quando parla di Adrian – sapevamo che la presenza dial Festival avrebbe riservato delle sorprese. Da quandoha lasciato il palco dell’Ariston con il bassoventre pingue per le stravaganze di, il nome dell’uno è irrimediabilmente legato a quello dell’altro. Così, recentemente il Bugatti ha ...