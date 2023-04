La Giunta della Camera nega l’immunità a Sgarbi: ora il sottosegretario rischia di dover sborsare 30mila euro per gli insulti a Carfagna (Di martedì 4 aprile 2023) Niente scudo parlamentare per Vittorio Sgarbi. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato l’immunità al sottosegretario alla Cultura per gli epiteti ingiuriosi che nel 2020, quando era deputato, rivolse a Mara Carfagna, allora vicepresidente dell’assemblea di Montecitorio in quota Forza Italia. Nel corso di un seduta, Carfagna aveva invitato Sgarbi a indossare correttamente la mascherina (che lui teneva appesa agli occhiali): per tutta risposta, Sgarbi aveva pubblicato tre video su Facebook in cui insultava pesantemente la collega storpiandone il nome in “Scarpagna”, “Scapogna” e “Sorcagna“. “Io la mascherina la indosso come voglio e farei meglio a non indossarla perché fa male. Serve solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Niente scudo parlamentare per Vittorio. Laper le autorizzazionihatoalalla Cultura per gli epiteti ingiuriosi che nel 2020, quando era deputato, rivolse a Mara, allora vicepresidente dell’assemblea di Montecitorio in quota Forza Italia. Nel corso di un seduta,aveva invitatoa indossare correttamente la mascherina (che lui teneva appesa agli occhiali): per tutta risposta,aveva pubblicato tre video su Facebook in cui insultava pesantemente la collega storpiandone il nome in “Scarpagna”, “Scapogna” e “Sorcagna“. “Io la mascherina la indosso come voglio e farei meglio a non indossarla perché fa male. Serve solo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : La Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per il rifacimento di circa 40 chilometri di strade della v… - Mov5Stelle : ++ GIUNTA ELEZIONI, ALLE 12 CONFERENZA STAMPA M5S ++ Oggi alle 12 in diretta streaming dalla sede del Movimento 5… - vaticannews_it : #PapaFrancesco benedice la #Carovanadipace giunta in #Ucraina: 'Insieme a generi di prima necessità, portano la vic… - fattoquotidiano : La Giunta della Camera nega l’immunità a Sgarbi: ora il sottosegretario rischia di dover sborsare 30mila euro per g… - RegLiguria : ?? Rifinanziato con ulteriori 2,33 milioni di euro il bando 2.1.1 del Por Fesr 2021-2027 dedicato al miglioramento d… -