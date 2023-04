La «gang dei settantenni» che trafficava oro e orologi tra Italia e Svizzera: sequestrati 200mila euro (Di martedì 4 aprile 2023) Partivano da Milano con oro e orologi, tornavano dalla Svizzera coi contanti. La guardia di finanza del capoluogo lombardo ha sequestrato 3,8 chili d’oro tra lamine, monete e lingotti e oltre 100mila euro di orologi, per un totale di 200mila euro, a una «gang di settantenni». A riportarlo è il Corriere di Milano secondo cui il titolare di un’azienda orafa di via Nerino, un 76enne, è indagato dalla procura di Como per riciclaggio e violazione dell’obbligo di comunicare alla Banca d’Italia le operazioni in oro. Gli inquirenti indagano, inoltre, su un 75enne, accusato di aver gestito il traffico con la Svizzera e un 79enne che faceva la “staffetta” tra Milano e il Paese elvetico. La dinamica Tutto nasce tre anni ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Partivano da Milano con oro e, tornavano dallacoi contanti. La guardia di finanza del capoluogo lombardo ha sequestrato 3,8 chili d’oro tra lamine, monete e lingotti e oltre 100miladi, per un totale di, a una «di». A riportarlo è il Corriere di Milano secondo cui il titolare di un’azienda orafa di via Nerino, un 76enne, è indagato dalla procura di Como per riciclaggio e violazione dell’obbligo di comunicare alla Banca d’le operazioni in oro. Gli inquirenti indagano, inoltre, su un 75enne, accusato di aver gestito il traffico con lae un 79enne che faceva la “staffetta” tra Milano e il Paese elvetico. La dinamica Tutto nasce tre anni ...

