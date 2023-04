La gag in aula del deputato M5S | vuole imitare il Duce ma si impappina e fa una figura barbina video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 aprile 2023) Ha messo insieme Ignazio La Russa, il fascismo, Mussolini, i treni in orario e il superbonus: questa la genialata delM5S Antonino Iaria da Torino che si è prodotto inin una gag che voleva essere spiritosa ma che è risultata più che altro… pietosa. Iaria voleva scimmiottare il “quando c’era lui caro lei” e si è messo a fare una goffa imitazione del capo del fascismo per “convincere” il governo della bontà del suo emendamento al decreto superbonus. Non prima di avere confessato di avere appreso l’arte retorica su Tik Tok e facendo riferimento a una, l’ignoratio elenchi, che non c’entrava nulla col suo discorso. O almeno, non è stato per niente chiaro chi e quando l’avrebbe utilizzata e su quale argomento. Quando si è prodotto nella sua stentata imitazione Iaria ha ricevuto i sorrisetti compiaciuti dei suoi ...