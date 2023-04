La Francia processa i funzionari del regime siriano per crimini contro l’umanità (Di martedì 4 aprile 2023) I procuratori francesi ritengono che tre alti funzionari del regime siriano, che non dovrebbero presentarsi al processo né farsi rappresentare da avvocati, siano responsabili della morte di due cittadini franco-siriani, arrestati nel 2013. I giudici francesi hanno ordinato ad alti funzionari del regime di Bashar Al-Assad in Siria di essere processati per collusione in crimini Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 aprile 2023) I procuratori francesi ritengono che tre altidel, che non dovrebbero presentarsi al processo né farsi rappresentare da avvocati, siano responsabili della morte di due cittadini franco-siriani, arrestati nel 2013. I giudici francesi hanno ordinato ad altideldi Bashar Al-Assad in Siria di essereti per collusione in

