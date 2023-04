La “Francia del lavoro” guarda a Marine Le Pen, cosa ci dicono gli ultimi sondaggi (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr – La “Francia del lavoro” sceglierebbe il Rassemblement National in caso di elezioni anticipate. Secondo gli ultimi sondaggi il partito di Marine Le Pen non cresce solamente in termini assoluti, ma anche, se non soprattutto, tra i lavoratori e i ceti produttivi. Il Rassemblement National e Marine Le Pen volano nei sondaggi La riforma delle pensione e le proteste che ne sono seguite hanno sicuramente evidenziato tutte le difficoltà di Emmanuel Macron alla guida del Paese. Nonostante il governo del primo ministro Èlisabeth Borne sia riuscito a superare indenne il voto di sfiducia, allontanando così la possibilità di dimissioni da parte di Macron, la situazione non è di certo rosea. Fatto che è testimoniato anche dagli ultimi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr – La “del” sceglierebbe il Rassemblement National in caso di elezioni anticipate. Secondo gliil partito diLe Pen non cresce solamente in termini assoluti, ma anche, se non soprattutto, tra i lavoratori e i ceti produttivi. Il Rassemblement National eLe Pen volano neiLa riforma delle pensione e le proteste che ne sono seguite hanno sicuramente evidenziato tutte le difficoltà di Emmanuel Macron alla guida del Paese. Nonostante il governo del primo ministro Èlisabeth Borne sia riuscito a superare indenne il voto di sfiducia, allontanando così la possibilità di dimissioni da parte di Macron, la situazione non è di certo rosea. Fatto che è testimoniato anche dagli...

