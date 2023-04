La Francia avrà un progetto di legge sul fine vita entro sei mesi (Di martedì 4 aprile 2023) La Francia ha interpellato i propri cittadini su quale fosse la legislazione più adeguata in materia di fine vita. Dopo aver riunito 185 cittadini estratti a sorte per diversi mesi, una Convenzione dei cittadini si è dichiarata principalmente a favore dell’assistenza attiva alla morte, entro certe condizioni. L’obiettivo era valutare, su richiesta del governo, l’attuale quadro sul fine vita in Francia e la necessità di apportare eventuali modifiche. I dibattiti sull’argomento sono ripresi alla fine della scorsa estate, in particolare su iniziativa del presidente Emmanuel Macron. Il metodo partecipativo utilizzato dalla Francia rientra nel campo della democrazia deliberativa, e in particolare nella prassi delle ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 aprile 2023) Laha interpellato i propri cittadini su quale fosse la legislazione più adeguata in materia di. Dopo aver riunito 185 cittadini estratti a sorte per diversi, una Convenzione dei cittadini si è dichiarata principalmente a favore dell’assistenza attiva alla morte,certe condizioni. L’obiettivo era valutare, su richiesta del governo, l’attuale quadro suline la necessità di apportare eventuali modifiche. I dibattiti sull’argomento sono ripresi alladella scorsa estate, in particolare su iniziativa del presidente Emmanuel Macron. Il metodo partecipativo utilizzato dallarientra nel campo della democrazia deliberativa, e in particolare nella prassi delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloPorro : @Erica55902833 @CasiraghiAlbert @boni_castellane È stata l'anteprima della destra il suo ruolo come il ruolo del PD… - lasvoltait : «Entro la fine dell'estate 2023» arriverà un progetto di legge sul fine vita in Francia, parola del presidente Macr… - Martineaklov : Stessa situazione in Francia con la rielezione di Macron, vedremo se il popolo avrà il coraggio di reagire ed impor… - RicMaisano : @RosarioPorzio1 @servidinessuno1 Esatto: solo in Francia sono capaci di fare le rivoluzioni, ma come la storia inse… - Carlomrtz : altra tornata elettorale dove avrà votato meno della metà degli aventi diritto. #affluenza #friuliveneziagiulia. In… -

Transatlantic su Netflix: il cast della serie tv ...dei veri e propri eroi perché hanno aiutato un grande numero di profughi a scappare dalla Francia, ... Jacobs avrà il ruolo di Madeline , ereditiera americana che si lancia nell'operazione di salvataggio ... Transatlantic su Netflix: quante puntate sono previste ... mentre il terzo avrà il ruolo di William, il console americano di Marsiglia che vede i rifugiati ... La vicenda avviene a Marsiglia, tra il 1940 e il 1941, quando la Francia era invasa dai nazisti. Un ... Addio ai monopattini elettrici a noleggio a Parigi: lo stop dopo il referendum ... di una portata raramente osservata in un voto in Francia, che riflette condizioni asimmetriche. Il risultato di questa votazione avrà un impatto diretto sugli spostamenti di 400.000 persone al mese '... ...dei veri e propri eroi perché hanno aiutato un grande numero di profughi a scappare dalla, ... Jacobsil ruolo di Madeline , ereditiera americana che si lancia nell'operazione di salvataggio ...... mentre il terzoil ruolo di William, il console americano di Marsiglia che vede i rifugiati ... La vicenda avviene a Marsiglia, tra il 1940 e il 1941, quando laera invasa dai nazisti. Un ...... di una portata raramente osservata in un voto in, che riflette condizioni asimmetriche. Il risultato di questa votazioneun impatto diretto sugli spostamenti di 400.000 persone al mese '... Fine vita: la Francia avrà un progetto di legge entro l'estate '23 La Svolta