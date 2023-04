La Francia aumenta a 70 anni il limite di età per diventare riservista dell’esercito (Di martedì 4 aprile 2023) “Innalzeremo i limiti di età: ormai potremo essere riservisti nell’esercito fino a 70 anni e fino a 72 anni per alcune funzioni da specialisti”. La Francia decide di alzare il limite di età per diventare riservista dell’esercito: lo ha annunciato nel corso di un’intervista a Rtl il ministro della Difesa Sébastien Lecornu, che martedì 4 aprile presenta la futura legge di programmazione militare 2024-2030 in consiglio dei ministri. In Francia, il limite di età per diventare riservisti dell’esercito è attualmente compresa tra 62 e 65 anni, hanno precisato fonti ministeriali. Determinato a rafforzare la “forza morale” della nazione, il presidente, Emmanuel Macron ha l’obiettivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) “Innalzeremo i limiti di età: ormai potremo essere riservisti nell’esercito fino a 70e fino a 72per alcune funzioni da specialisti”. Ladecide di alzare ildi età per: lo ha annunciato nel corso di un’intervista a Rtl il ministro della Difesa Sébastien Lecornu, che martedì 4 aprile presenta la futura legge di programmazione militare 2024-2030 in consiglio dei ministri. In, ildi età perriservistiè attualmente compresa tra 62 e 65, hanno precisato fonti ministeriali. Determinato a rafforzare la “forza morale” della nazione, il presidente, Emmanuel Macron ha l’obiettivo di ...

