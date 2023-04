La Fox ha commissionato il remake di una serie televisiva italiana | ecco i dettagli del progetto

Leggi su movieplayer

(Di martedì 4 aprile 2023) Unadi successo arriva negli Stati Uniti sotto forma dicosa ha deciso la Fox nelle ultime ore La popolareDoc - Nelle tue mani, che ha ottenuto ascolti da record, sarà rifatta per il pubblico americano: la Fox ha infatti approvato il. Anche se non sono ancora stati resi noti tutti ispecifici, il network ha confermato che la produzione delsta andando avanti. L'idea di trasportare Doc - Nelle tue mani negli Stati Uniti risale a circa due anni fa, ma solo ora ilha avuto il semaforo verde. La versione stelle a striscie dellacreata e prodotta da Lux Vide avrà come protagonista la dottoressa Amy Elias, in …