La follia dell'energia nucleare che non vogliamo ma che compriamo dalla Francia (Di martedì 4 aprile 2023) Se non capiamo la lezione sull'energia che ci ha dato la guerra russo-ucraina rimarremo sempre in una condizione di latente sudditanza energetica. I dati diffusi recentemente e relativi alla quantità di energia elettrica importata dalla Francia, un terzo del nostro fabbisogno che viene generato con le centrali nucleari, dovrebbe costituire un segnale importante e scatenare un provvedimento urgente nel Governo: la siccità sta svuotando i nostri bacini idrici e senza acqua le turbine dell'idroelettrico, molto diffuso nel nord del Paese, non possono funzionare. Ed è nel nord dell'Italia che c'è il maggiore numero di industrie energivore e la più alta densità abitativa. Lo sappiamo ormai bene che il clima rappresenta la fregatura delle rinnovabili: senza sole i pannelli ...

