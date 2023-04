La Finlandia entra nella Nato | Stoltenberg “Giornata storica”

(Di martedì 4 aprile 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ladiventa il 31° membro della. L’ingresso diventa effettivo con la riunione del 4 aprile dei ministri degli Esteri dell’Alleanza Atlantica. “Oggi è una, diamo il benvenuto alla. Proprio in questo giorno, nel 1949, è stato firmato a Washington il Trattato istitutivo della”, ha detto il segretario generale dell’Alleanza, Jens. “Ed è difficile immaginare un modo migliore per celebrare il nostro anniversario che far diventare laun membro a pieno titolo dell’Alleanza – ha proseguito -. I ministri degli Esteri dellasi incontrano in un momento cruciale per la nostra sicurezza, con la guerra di aggressione del presidente Putin contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Finlandia entra nella Nato, Mosca promette contromisure #ANSA - sole24ore : ?? La #Finlandia entra nella #Nato, #Mosca reagisce:?pronti a rafforzarci a Nordovest. Una cerimonia al quartier gen… - GiovaQuez : La #Finlandia???? entra nella NATO - salernonotizie : La Finlandia entra nelle Nato - Ganbol74 : RT @Foscari1991: #Russia #Finlandia La Finlandia entra ufficialmente a far parte della NATO. -

Il nuovo ingresso del Paese nel Trattato dimostra che "la- ha aggiunto il Segretario generale - è un Paese sovrano e indipendente e che la Nato è un'alleanza di democrazie". Il Cremlino: "...Lafa il suo ingresso nella Nato. Ad annunciarlo è il segretario Jens Stoltenberg Momento storico per la. Poche ore fa le elezioni che hanno visto ribaltare la premiership della socialdemocratica Sanna Marin a vantaggio del partito conservatore della Coalizione Nazionale (Ncp) capitanato da ...Agenda ricca di impegni per lache non solonella Nato, ma si trova anche nel pieno del voto elettorale per il cambio del leader con Sanna Marin che lascia la guida del Paese dopo ...

La Finlandia entra nella Nato. Mosca: 'Rafforzeremo le difese a ovest' Agenzia ANSA

La Finlandia è diventata ufficialmente il trentunesimo membro ... Come Helsinki infatti, anche Stoccolma allo scoppio della guerra in Ucraina aveva chiesto di poter entrare a far parte della Nato, in ...Peskov ha chiarito che le contromisure saranno quelle che la Federazione Russa “riterrà necessarie”. A proposito dell’ingresso della Finlandia nella Nato, il Cremlino sottolinea che “la situazione ...