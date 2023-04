La Finlandia entra a far parte della Nato | «Giornata storica» La minaccia del Cremlino | «Prenderemo contromisure»

Leggi su open.online

(Di martedì 4 aprile 2023) Laufficialmente a fare. È il 31esimo Paese membro dell’Alleanza Atlantica. Per il segretario generale dell’Organizzazione, Jens Stoltenberg, oggi 4 aprile «è unaperché tra poche ore accoglieremo lacome trentunesimo membronostra Alleanza», ha detto al suo arrivo alla ministeriale Esteri al quartier generalea Bruxelles. «Basta guardare alla mappa per capire quanto lasia strategica e importante per la sicurezzaregione baltica», ha evidenziato Stoltenberg, sottolineando come «da oggi l’articolo 5 del Trattato», che sancisce il ...