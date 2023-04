La Finlandia è ufficialmente membro a pieno titolo della Nato

(Di martedì 4 aprile 2023) "Laè il 31esimodell'Alleanza atlantica". Lo ha dichiarato in diretta Tv, alle 14.45 oggi a Bruxelles, al quartier generale, il segretario di Stato americano Antony ...

Haavisto, a sua volta ha preso l'invito dalle mani di Stoltenberg e consegnato a Blinken, come rappresentante degli Stati Uniti, lo strumento di adesione della Finlandia al Trattato del Nord Atlantico. Nel 74° anniversario dell'istituzione della Nato (4 aprile 1949), la Finlandia diventa il 31° membro dell'Alleanza Atlantica. In diretta dal Comando supremo delle potenze alleate in Europa, a Mons (Belgio), la cerimonia di adesione.

La guerra in Ucraina giunge al 405esimo giorno. La Finlandia diventa ufficialmente il 31esimo membro della Nato. Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che la Cina ...Da oggi, martedì 4 aprile, la Finlandia entra nella Nato, diventando il 31esimo paese a ratificare il trattato di alleanza militare. L’ingresso ufficiale di Helsinki arriva a poche ore di distanza dal ...