La Finlandia è nella NATO, Mosca: “Prenderemo contromisure” (Di martedì 4 aprile 2023) La Finlandia è in queste ore al centro dell’attenzione dell’Occidente. Dopo il voto di 2 giorni fa che ha spostato a destra, sul nazionalismo, l’asse del prossimo Governo, il 4 aprile è la data d’ingresso del paese scandinavo nella NATO. Dura la reazione russa: “Crescono i rischi di un allargamento della guerra in Ucraina“. Helsinki ha scelto di abbandonare la tradizionale neutralità in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, paese con cui condivide oltre mille chilometri di frontiera. La premier Sanna Marin lascia la guida della Finlandia dopo la vittoria del partito conservatore della Coalizione Nazionale (Ncp) e appunto nella giornata odierna il paese diventa il 31° Stato dell’Alleanza Atlantica. Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto (a sin.) col segretario di Stato ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 aprile 2023) Laè in queste ore al centro dell’attenzione dell’Occidente. Dopo il voto di 2 giorni fa che ha spostato a destra, sul nazionalismo, l’asse del prossimo Governo, il 4 aprile è la data d’ingresso del paese scandinavo. Dura la reazione russa: “Crescono i rischi di un allargamento della guerra in Ucraina“. Helsinki ha scelto di abbandonare la tradizionale neutralità in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, paese con cui condivide oltre mille chilometri di frontiera. La premier Sanna Marin lascia la guida delladopo la vittoria del partito conservatore della Coalizione Nazionale (Ncp) e appuntogiornata odierna il paese diventa il 31° Stato dell’Alleanza Atlantica. Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto (a sin.) col segretario di Stato ...

