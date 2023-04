La Finlandia è il 31esimo membro dell’Alleanza atlantica. Stoltenberg: uno smacco per Putin (Di martedì 4 aprile 2023) La Finlandia è ufficialmente il 31esimo membro della Nato. L’Alleanza atlantica ha accolto il nuovo alleato in una cerimonia nel Quartier Generale a Evere, alla periferia nord di Bruxelles, issando la bandiera con croce azzurra su sfondo bianco della Repubblica finlandese insieme alle altre trenta, nello stesso giorno in cui, nel 1949, venne firmato a Washington D.C. il Trattato dell’Atlantico del Nord. Con l’ingresso di Helsinki nella Nato, la Russia ha ottenuto esattamente “l’opposto” di quello che voleva il presidente russo Vladimir Putin invadendo l’Ucraina, cioè “più Nato”, ha sottolineato il segretario generale, il norvegese Jens Stoltenberg. Ora il Cremlino si trova a dover gestire confini terrestri con nazioni aderenti alla Nato più che raddoppiati: la frontiera della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Laè ufficialmente ildella Nato. L’Alleanzaha accolto il nuovo alleato in una cerimonia nel Quartier Generale a Evere, alla periferia nord di Bruxelles, issando la bandiera con croce azzurra su sfondo bianco della Repubblica finlandese insieme alle altre trenta, nello stesso giorno in cui, nel 1949, venne firmato a Washington D.C. il Trattato dell’Atlantico del Nord. Con l’ingresso di Helsinki nella Nato, la Russia ha ottenuto esattamente “l’opposto” di quello che voleva il presidente russo Vladimirinvadendo l’Ucraina, cioè “più Nato”, ha sottolineato il segretario generale, il norvegese Jens. Ora il Cremlino si trova a dover gestire confini terrestri con nazioni aderenti alla Nato più che raddoppiati: la frontiera della ...

