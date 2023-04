La Finlandia è il 31° paese della Nato Mosca minaccia | presto contromisure

(Di martedì 4 aprile 2023) - Il Segretario Generale Stoltenberg parla di una 'giornata storica, positiva per la sicurezza di tutti'. La Russia, che condivide con laoltre 1400 chilometri di confine, promette di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????????? Il Parlamento turco vota a favore dell'ingresso della Finlandia nella NATO. LA FINLANDIA NE È IL 31 MEMBRO. - MarcoFattorini : La Turchia ha ratificato l'adesione della Finlandia alla Nato. Con l’ingresso di Helsinki i membri del Patto Atlant… - Tele_Nicosia : BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - La Finlandia diventa il 31° membro della Nato. L'ingresso diventa effettivo con la… - EwaFalkowska4 : RT @PLinItalia: 74 anni fa a Washington veniva firmato il trattato istitutivo della NATO. Oggi diamo anche il benvenuto alla Finlandia ????… - MasterblogBo : BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Finlandia diventa il 31° membro della Nato. L’ingresso diventa effettivo con la… -

- Il Segretario Generale Stoltenberg parla di una 'giornata storica, positiva per la sicurezza di tutti'. La Russia, che condivide con laoltre 1400 chilometri di confine, promette di adottare passi ulteriori per garantire la sicurezza militare... considerando anche che, dal 4 aprile 2023, laè a pieno titolo° paese aderente alla NATO . Il che costituisce un incentivo in più a chiudere presto la fase di costituzione di un governo ...Il primo evento si è svolto online ilmarzo sul profilo TikTok del Salone del Libro e ha avuto ... Adam Mars - Jones dal Regno Unito presenterà Box Hill (Orville Press), mentre dalla...