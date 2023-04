La Finlandia è da oggi parte della Nato a tutti gli effetti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Oggi a Mosca una manifestazione contro la #Nato davanti all’ambasciata americana. Hanno ragione: l’ingresso della F… - MinisteroDifesa : Il #4aprile 1949 nasceva la #NATO. 'Da 74 anni insieme per garantire libertà, stabilità internazionale e pace giust… - msgelmini : Oggi è una giornata storica: con l’ingresso nella #Nato della #Finlandia, cui speriamo segua presto la #Svezia, l’E… - Elena75000176 : RT @EnzoCherici: Da oggi la #Finlandia entra ufficialmente nella #NATO. La dimostrazione che si possono anche perdere dignitosamente le ele… - wireditalia : Fino a ieri, i confini terrestri tra Nato e Russia si estendevano per 1.198 chilometri. Ma da oggi, la Finlandia ha… -

Laè daparte della Nato a tutti gli effetti: la sua bandiera ora sventola davanti alla sede dell'alleanza militare a Bruxelles insieme con le 30 degli altri Paesi membri. Mentre il ...'La, e presto anche la Svezia, diventerà un membro a pieno titolo dell'Alleanza - ha detto - . Discuteremo come aumentare l'investimento in difesa e mi aspetto che al nostro summit a ...leggi anche Lasvolta a destra e daè membro della NATO Gli Usa possono, la Russia non può Da giorni tutti gli occhi sono puntati sulla. Prima ci sono state le elezioni ...

Stoltenberg: "Helsinki più sicura, ora tocca alla Svezia". Usa: "Merito di Putin" RaiNews

Riascolta La Finlandia entra nella NATO di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Di Alessio Andreoli La Finlandia è entrata nella Nato. La Nato (North Atlantic Treaty Organization) è un’alleanza militare intergovernativa e fu fondata immediatamente dopo la fine della seconda… ...