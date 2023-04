La curva a Stankovic: ''Sei uno zingaro''. Mou interviene così (Di martedì 4 aprile 2023) Nel secondo tempo di Roma - Sampdoria la curva sud intona un coro offensivo nei confronti di Dejan Stankovic, che risponde sorridendo. José Mourinho alza ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 4 aprile 2023) Nel secondo tempo di Roma - Sampdoria lasud intona un coro offensivo nei confronti di Dejan, che risponde sorridendo. José Mourinho alza ...

