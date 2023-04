La crostata al limone tra 2 strati di frolla

Leggi su donnaup

(Di martedì 4 aprile 2023) La classicaalè un dolce meraviglioso e facile da preparare in pochissimo tempo. Si parte da una semplice base di pasta, che viene poi riempita con un profumato ripieno di lemon curd, dolce e acidulo al tempo stesso. Si sa che i limoni possono regalare ai nostri dolci un aroma fresco e irresistibile. Questamorbida con crema alche ti proponiamo qui sotto non fa eccezione. Vediamo come si prepara. Gli ingredienti Ci occorrono: Per la crema ci servono: 150 ml di succo di500 gr di acqua 50 gr di fecola di patate 200 gr di zucchero di canna un uovo Cominciamo la preparazione della crema versando in un pentolino la fecola, l’uovo e lo zucchero. Si amalgamano le polveri e l’uovo con una frusta e poi si mette il pentolino sul fuoco. A ...