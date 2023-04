La compagna di Elly Schlein contro le loro foto rubate, l’attacco di Paola Belloni: «Travolta da un outing ingiusto» (Di martedì 4 aprile 2023) Interviene con un duro attacco su Instagram Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, dopo la pubblicazione su Diva e Donna di alcune foto che la ritraevano accanto alla segretaria del Pd. E parte citando proprio la sua compagna: «”Non mi hanno vista arrivare” e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi». Parlando agli autori del servizio di gossip, Belloni scrive: «Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata Travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta». Il profilo di Belloni ha poco più ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Interviene con un duro attacco su Instagramdi, dopo la pubblicazione su Diva e Donna di alcuneche la ritraevano accanto alla segretaria del Pd. E parte citando proprio la sua: «”Non mi hanno vista arrivare” e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi». Parlando agli autori del servizio di gossip,scrive: «Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un attoe si chiama. Io ne son stata, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta». Il profilo diha poco più ...

