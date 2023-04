La clausola di 45 milioni di Kim fa gola a United, Liverpool, Tottenham (Daily Mail) (Di martedì 4 aprile 2023) E corsa a tre per Kim Min-Jae il difensore centrale del Napoli. Lo scrive il Daily Mail. I rivali di Premier League Manchester United, Liverpool e Tottenham hanno espresso interesse a utilizzare la clausola rescissoria da 40 milioni di sterline del difensore del Napoli Kim Min-Jae. Per SportsMail Kim preferirebbe giocare in Premier League se dovesse lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Secondo il Daily Mail il Tottenham ha un leggero vantaggio vista la presenza del compagno di squadra internazionale Son Heung-min, ma l’emergere di Liverpool e United – così come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco – ha offerto al giocatore e ai suoi procuratori molte opzioni. Il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) E corsa a tre per Kim Min-Jae il difensore centrale del Napoli. Lo scrive il. I rivali di Premier League Manchesterhanno espresso interesse a utilizzare larescissoria da 40di sterline del difensore del Napoli Kim Min-Jae. Per SportsKim preferirebbe giocare in Premier League se dovesse lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Secondo ililha un leggero vantaggio vista la presenza del compagno di squadra internazionale Son Heung-min, ma l’emergere di– così come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco – ha offerto al giocatore e ai suoi procuratori molte opzioni. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : LE CLAUSOLE DI PAULO DYBALA 'Dybala ha 2 clausole: una per l'Italia da 20 milioni e una per l'estero di 12 milioni… - napolista : La clausola di 45 milioni di Kim fa gola a #United, #Liverpool, #Tottenham (Daily Mail) Gli Spurs sono considerati… - paolone198423 : RT @fcin1908it: LE CLAUSOLE DI PAULO DYBALA 'Dybala ha 2 clausole: una per l'Italia da 20 milioni e una per l'estero di 12 milioni. La Rom… - sportli26181512 : Dybala-Roma, ecco come funziona la clausola dell'argentino: L'agente dell'argentino si trova a Roma in queste ore. … - MaStep92__ : RT @InterHubOff: ???@DiMarzio: “Per il post Inzaghi sono gettonati De Zerbi e Conte. Il primo mi risulta non voglia tornare in Italia per il… -