La carbonara ha origini americane? Matteo Di Cola risponde davanti all’Ambasciata (Di martedì 4 aprile 2023) Roma – Gli americani hanno sempre considerato gli italiani popolo di “pasta, pizza e mandolino”. Sul resto possiamo anche chiudere un occhio, ma quando ci toccano il cibo non c’è giustificazione che tenga perché siamo pronti a difendere le nostre tradizioni con le unghie e con i denti. Nessun compromesso se si parla di piatti della tradizione come la carbonara. L’articolo pubblicato la settimana scorsa sul Financial Times, in cui sono state messe in discussione le origini di alcuni alimenti tricolore, ha suscitato non poco scalpore anche online. La risposta è arrivata anche dai social: in occasione del carbonara Day, Matteo Di Cola imprenditore digitale e co-fondatore di Italy food Porn Roma, ha organizzato una manifestazione davanti all’Ambasciata Americana. La ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023) Roma – Gli americani hanno sempre considerato gli italiani popolo di “pasta, pizza e mandolino”. Sul resto possiamo anche chiudere un occhio, ma quando ci toccano il cibo non c’è giustificazione che tenga perché siamo pronti a difendere le nostre tradizioni con le unghie e con i denti. Nessun compromesso se si parla di piatti della tradizione come la. L’articolo pubblicato la settimana scorsa sul Financial Times, in cui sono state messe in discussione ledi alcuni alimenti tricolore, ha suscitato non poco scalpore anche online. La risposta è arrivata anche dai social: in occasione delDay,Diimprenditore digitale e co-fondatore di Italy food Porn Roma, ha organizzato una manifestazioneAmericana. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: La carbonara ha origini americane? Matteo Di Cola risponde davanti all’Ambasciata - angelo_perfetti : La carbonara ha origini americane? Matteo Di Cola risponde davanti all’Ambasciata - d_abruz : @FrancescoFili15 @Anpinazionale Per uno storico così ferrato sull'attentato di via rasella, risalire alle origini d… - ScamshieldItaly : La Mattinata si apre con un professore mantovano che confonde l'appropriazione culturale dopoguerra con la paterni… - Pole_a_mica : Se vi incazzaste per tutelare i diritti umani anche solo la metà di quanto vi incazzate quando vi dicono che la… -