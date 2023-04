La Camera approva il Dl Superbonus (Di martedì 4 aprile 2023) Proroga al 30 settembre 2023 per il Superbonus al 110% per i lavori effettuati su villette e case unifamiliari; possibilità di usufruire ancora dello sconto in fattura e della cessione del credito per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Proroga al 30 settembre 2023 per ilal 110% per i lavori effettuati su villette e case unifamiliari; possibilità di usufruire ancora dello sconto in fattura e della cessione del credito per ...

La Camera approva il Dl Superbonus

Dopo il voto di fiducia del 30 marzo, la Camera ha dato il via libera al provvedimento che ora passa al Senato per la seconda lettura. I voti favorevoli sono stati 172, i contrari 114, una astensione.

Sono alcune delle principali novità introdotte alla Camera nel decreto legge sui crediti fiscali derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi.