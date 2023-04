La bandiera finlandese sventola sulla Nato

(Di martedì 4 aprile 2023) Per la prima volta la banidera- croce azzurra in campo bianco -davanti al quartier generale dellaa Bruxelles; la giornata odierna segna l'ingresso ufficiale di Helsinki ...

Per la prima volta la banidera- croce azzurra in campo bianco - sventola davanti al quartier generale della Nato a Bruxelles; la giornata odierna segna l'ingresso ufficiale di Helsinki nell'Alleanza atlantica, sospinta ...... ha aggiunto il ministro della Difesa, Antti Kaikkonen. "Sono tentato di dire che questa ... Ladel Paese nordico sara' esposta nel cortile principale della sede della Nato a ...Per il presidente, Sauli Niinisto, la Finlandia non vuole 'che altri dicano cosa dobbiamo o possiamo fare'. 'La Russia ha ripetuto questo concetto', secondo il quale un aumento dei confini ...

