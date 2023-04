Koinokalò APS Sannio conclude due scambi giovanili Erasmus+

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono da poco conclusi dueErasmus + che hanno visto protagonisti i giovani diAPS. In entrambi, i giovani partecipanti si sono confrontati con loro pari provenienti da vari paesi d’Europa e con tematiche legate all’inclusione e alla partecipazione nonché alla sostenibilità ambientale. Nel primoo, che si è tenuto ad Anversa dal 19 al 23 marzo, il tema portante è stato lo sport come mezzo di inclusione sociale. A tale proposito, Gabriella, una dei nostri partecipanti ci ha scritto: “l’esperienza mi è piaciuta molto, soprattutto le attività, il bici tour, l’arrampicata, il mini corso di boxe, ma in assoluto è stato molto bello realizzare dei workshop di gruppo al fine di inventare dei giochi sportivi e sottoporli a dei ragazzi con ...