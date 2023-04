Juventus, Perin: «Rissa finale? Siamo i primi a dover dare l’esempio, ma…» (Di martedì 4 aprile 2023) Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Inter Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: Rissa finale «Siamo i primi che dobbiamo dare l’esempio. In queste partite dove l’adrenalina dà scariche importanti a volte è difficile tenere i nervi saldi soprattutto per gli episodi che succedono alla fine. Secondo me è una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria. Probabilmente non gli è mai stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo» VLAHOVIC – «Dusan sta benissimo, dobbiamo ricordarci che viene da un periodo dove è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Mattia, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Inter Mattia, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:che dobbiamo. In queste partite dove l’adrenalina dà scariche importanti a volte è difficile tenere i nervi saldi soprattutto per gli episodi che succedono alla fine. Secondo me è una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria. Probabilmente non gli è mai stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo» VLAHOVIC – «Dusan sta benissimo, dobbiamo ricordarci che viene da un periodo dove è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Scelte confermate ?? #Juventus in campo così ? 3??5??1??1???? Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locat… - IFTVofficial : Juventus’ probable lineup for the Coppa Italia Semi Final vs Inter ???? (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; C… - sportface2016 : #JuveInter Perin: 'Mancanza di rispetto esultare sotto la curva vversaria' - 12__Justin : RT @fcin1908it: Juventus, Perin: “Pareggio va accettato. Rissa? Lukaku ha mancato di rispetto” - Clannadstan : RT @fcin1908it: Juventus, Perin: “Pareggio va accettato. Rissa? Lukaku ha mancato di rispetto” -