Juventus-Inter stasera in tv | orario | canale e diretta streaming andata semifinale Coppa Italia 2022 2023

(Di martedì 4 aprile 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per lad’di. Si entra nel vivo della competizione, con il primo atto di questo derby d’che andrà in scena all’Allianz Stadium. Sono passate solamente poche settimane dalla sfida di San Siro in campionato, con i bianconeri vincitori grazie al gol di Kostic e i nerazzurri autori di una pessima prestazione dinanzi al loro pubblico. Le cose durante la sosta non sono migliorate per la squadra di Inzaghi, sconfitta anche al rientro in campo contro la Fiorentina, mentre la compagine allenata da Allegri ha proseguito la sua striscia positiva contro l’Hellas Verona. La sfida è in programma oggi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - DiMarzio : #Juventus, #DelPiero sarà presente all'#AllianzStadium per la seconda volta in 4 giorni - JuvenantOff : ??Coppa Italia, Quarti - Andata: Juventus - Inter ?scritto da: #kaluen ?????? - Matteolazzarini : RT @DiMarzio: #CoppaItalia | @Inter, le ultimissime di formazione in vista della semifinale d’andata contro la @juventusfc -

Nel match contro l', laripartirà dal 3 - 5 - 1 - 1 e in porta ci sarà una novità. Infatti, in Coppa Italia il portiere titolare è Mattia Perin . In difesa, invece, non ci saranno cambi ..., nuovo derby d'Italia, questa volta per le semifinali di Coppa Italia: ecco come guardare la partita in streaming ...Massimiliano Allegri, allenatore della, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro l'Massimiliano Allegri, allenatore della, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di stasera di Coppa Italia contro l'. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: ...

Allegri ne cambia 5, Inzaghi 6: Juve-Inter, le probabili formazioni Gazzetta

COPPA ITALIA Inzaghi prepara 6 cambi rispetto alla Fiorentina e Brozovic va verso l’esclusione, Allegri si affida a Di Maria e Vlahovic che hanno riposato col Verona, Chiesa in panchina Molti tra… ...Inzaghi via dall’Inter: 95% Inzaghi può saltare già stasera se l’Inter dovesse perdere male contro la Juventus. La dirigenza ha perso fiducia nel tecnico che in campionato ha inanellato tre ko di fila ...