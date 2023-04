Juventus-Inter | programma e telecronisti Mediaset andata semifinali Coppa Italia 2022 2023

(Di martedì 4 aprile 2023) Ile isudidelledi. Appuntamento all’Allianz Stadium per la sfida tra i bianconeri e i nerazzurri, l’ennesimo capitolo del solito duello del derby d’. Si tratta soltanto del primo dei due atti, in palio c’è la finale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 21 di martedì 4 aprile.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. SportFace.

Gli altri due gol invece sono stati inutili perché l'è stata sconfitta entrambe le volte per 2 - 1, una in campionato e una in Coppa Italia. La Signora è la squadra che ha affrontato più volte ...Le probabili formazioni di(3 - 5 - 1 - 1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A ...In un'altra epoca una semifinale di Coppa Italia consarebbe stata un regalo ai rispettivi tifosi, una chicca in più in una stagione ad alto livello. Adesso non è più così. Juve -di questa sera si carica di nuove e inattese ...

Fra le quali spiccano quattro selezioni legate a club di massima serie: a cominciare da nomi del calibro di Inter e Juventus, per arrivare a Hellas Verona e Udinese. Non mancheranno poi Parma, ...