Juventus-Inter, Perin: “Mancanza di rispetto esultare sotto la curva avversaria” (Di martedì 4 aprile 2023) Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato del pareggio contro l’Inter: “Lascia un po’ di delusione ma bisogna saperlo accettare e finché l’arbitro non fischia la partita non è finita. Prendere spunto da alcune cose di oggi può essere d’aiuto”. Finale non bello. Dobbiamo essere i primi a dare l’esempio ma in queste partite è difficile frenarsi. È una Mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria, probabilmente non è stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Mattia, portiere della, ha parlato del pareggio contro l’: “Lascia un po’ di delusione ma bisogna saperlo accettare e finché l’arbitro non fischia la partita non è finita. Prendere spunto da alcune cose di oggi può essere d’aiuto”. Finale non bello. Dobbiamo essere i primi a dare l’esempio ma in queste partite è difficile frenarsi. È unadiladella squadra, probabilmente non è stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo“. SportFace.

