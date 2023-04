Juventus-Inter, pagelle: Lautaro Martinez scomparso 5. Lukaku 6.5 (Di martedì 4 aprile 2023) L’Inter riesce a strappare il pareggio a Torino contro la Juventus (vedi report). Romelu Lukaku segna il gol del definitivo 1-1 e zittisce i tifosi avversari, 6.5. Lautaro Martinez fa registrare un’altra prestazione da fantasma assoluto, 5. SAMIR HANDANOVIC 6 – Compie una parata nel primo tempo, ma è decisiva per mantenere il pareggio. Il tiro di Di Maria a incrociare non era semplice da prendere. Non può però nulla sul gol di Cuadrado che si infila tra le sue gambe. Si fa espellere a partita finita per un battibecco con il colombiano. Juventus-Inter, pagelle – DIFESA DANILO D’AMBROSIO 6.5 – Dalla sua parte non arrivano pericoli. Conosce il suo deficit di velocità e cerca sempre di anticipare gli avversari: ci riesce perfettamente. Arriva vicino al ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) L’riesce a strappare il pareggio a Torino contro la(vedi report). Romelusegna il gol del definitivo 1-1 e zittisce i tifosi avversari, 6.5.fa registrare un’altra prestazione da fantasma assoluto, 5. SAMIR HANDANOVIC 6 – Compie una parata nel primo tempo, ma è decisiva per mantenere il pareggio. Il tiro di Di Maria a incrociare non era semplice da prendere. Non può però nulla sul gol di Cuadrado che si infila tra le sue gambe. Si fa espellere a partita finita per un battibecco con il colombiano.– DIFESA DANILO D’AMBROSIO 6.5 – Dalla sua parte non arrivano pericoli. Conosce il suo deficit di velocità e cerca sempre di anticipare gli avversari: ci riesce perfettamente. Arriva vicino al ...

