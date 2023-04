Juventus-Inter, MOVIOLA LIVE: proteste a non finire, caos attorno a Massa! Due rigori chiesti dai nerazzurri (Di martedì 4 aprile 2023) Questi i principali episodi da MOVIOLA di Juventus-Inter, gara valida come semifinale d’andata della Coppa Italia ‘22/’23.... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Questi i principali episodi dadi, gara valida come semifinale d’andata della Coppa Italia ‘22/’23....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - DiMarzio : #Juventus, #DelPiero sarà presente all'#AllianzStadium per la seconda volta in 4 giorni - notiziasportiva : ?????????? Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina si sfideranno per un posto in finale di #CoppaItalia! Ma sapete che c'è… - Antonio98854326 : Juventus Inter: Anche giocando senza avversari non riusciamo a segnare . -

Juve - Inter, che giocata Di Maria: il tunnel a Bastoni Pronti, partenza, via ed è subito super Angel Di Maria . Il match dell' Allianz Stadium tra ed Inter , valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia , è stato subito arricchito da una grande giocata del Fideo . Dopo soli 4' di gara, infatti, l'argentino è stato ben servito da Vlahovic nella ... Inter, nuovo importante traguardo raggiunto da Handanovic Con la titolarità allo Stadium di Torino nella semifinale d'andata di Coppa Italia fra Juventus e Inter, Samir Handanovic è riuscito a raggiungere un altro traguardo importante. Il capitano nerazzurro è infatti arrivato a 450 presenze con il club milanese, in cui era milita dall'estate ... Coppa Italia, quanto vale Con la nuova Supercoppa, parecchi milioni Già, ma quanti soldi Quanto vale l'accesso alla finale di Coppa Italia che si giocheranno Juventus, Inter, Cremonese e Fiorentina Pronti, partenza, via ed è subito super Angel Di Maria . Il match dell' Allianz Stadium tra ed, valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia , è stato subito arricchito da una grande giocata del Fideo . Dopo soli 4' di gara, infatti, l'argentino è stato ben servito da Vlahovic nella ...Con la titolarità allo Stadium di Torino nella semifinale d'andata di Coppa Italia fra, Samir Handanovic è riuscito a raggiungere un altro traguardo importante. Il capitano nerazzurro è infatti arrivato a 450 presenze con il club milanese, in cui era milita dall'estate ...Già, ma quanti soldi Quanto vale l'accesso alla finale di Coppa Italia che si giocheranno, Cremonese e Fiorentina Juventus-Inter 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport LIVE TJ - JUVENTUS-INTER - 0-0 - Doppio cambio nella Juve: entrano Miretti e Chiesa 65' - Doppio cambio nella Juventus: escono Fagioli e Di Maria, entrano Miretti e Chiesa. 64' - Occasione Inter! Mkhitaryan aggancia palla al limite dell'area, si porta la sfera sul mancino e calci in ... Juventus-Inter 0-0, Brozovic vicino al gol! Ancora tutto bloccato Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Juventus-Inter, sfida valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia (segui QUI il nostro live). 65' - Doppio cambio nella Juventus: escono Fagioli e Di Maria, entrano Miretti e Chiesa. 64' - Occasione Inter! Mkhitaryan aggancia palla al limite dell'area, si porta la sfera sul mancino e calci in ...Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Juventus-Inter, sfida valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia (segui QUI il nostro live).