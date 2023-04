Juventus-Inter | le statistiche | tanto possesso che accompagna il nervosismo

(Di martedì 4 aprile 2023) L’riacciuffa laall’ultimo respiro grazie al gol di Lukaku su rigore (vedi tabellino). Partita caratterizzata da, esploso in particolar modo nel finale di gara– Il primo atto della semifinale di Coppa Italia termina con un pareggio. I ragazzi di Simone Inzaghi tengono molto ilpalla, registrando il 62% deltotale contro il 38% dei bianconeri. Anche il numero sui tiri in porta sorride ai nerazzurri, che ne hanno realizzati 12, di cui 4 verso la porta di Perin. Gli uomini di Massimiliano Allegri, invece, tirano in porta 3 volte a fronte di 10 tentativi. ALTRI DATI – Se i dati su calci d’angolo e fuorigioco non sono particolarmente rilevanti, a essere rilevante ...

