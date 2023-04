Juventus-Inter, le quote per le scommesse: i bookmakers puntano sui bianconeri (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera a partire dalle 21.00, si ripartirà con la Coppa Italia. Il torneo, arrivato alle fase delle semifinali, vedrà quattro squadre protagoniste in due doppi confronti: Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina. Nella giornata odierna ad aprire le danze con la gara d’andata prevista all’Allianz Stadium, ci penseranno i bianconeri guidati da mister Massimiliano Allegri, e i nerazzurri con al timone Simone Inzaghi. Si tratterà quindi del derby d’Italia, sfida affascinante e sempre ricca di emozioni oltre che polemiche. La Vecchia Signora arriva da uno splendido periodo, vissuto specialmente in massima serie: la compagine piemontese non conosce infatti la parola sconfitta dallo scorso 5 marzo all’Olimpico in casa della Roma di José Mourinho (in quell’occasione 1-0 per i padroni di casa). Dalla partita coi giallorossi sono arrivate ben ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera a partire dalle 21.00, si ripartirà con la Coppa Italia. Il torneo, arrivato alle fase delle semifinali, vedrà quattro squadre protagoniste in due doppi confronti:e Cremonese-Fiorentina. Nella giornata odierna ad aprire le danze con la gara d’andata prevista all’Allianz Stadium, ci penseranno iguidati da mister Massimiliano Allegri, e i nerazzurri con al timone Simone Inzaghi. Si tratterà quindi del derby d’Italia, sfida affascinante e sempre ricca di emozioni oltre che polemiche. La Vecchia Signora arriva da uno splendido periodo, vissuto specialmente in massima serie: la compagine piemontese non conosce infatti la parola sconfitta dallo scorso 5 marzo all’Olimpico in casa della Roma di José Mourinho (in quell’occasione 1-0 per i padroni di casa). Dalla partita coi giallorossi sono arrivate ben ...

