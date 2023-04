Juventus-Inter | la sfida infinita che vale più di una finale di Coppa Italia

(Di martedì 4 aprile 2023)non è solo una semid’andata di. Per i nerazzurri dev’essere fonte di stimolo dopo le ultime deludenti performance in campionato. RIVALSA –non è mai unacome tutte le altre. Se, poi, aggiungiamo che quella di stasera è una semidie che, solo quindici giorni fa, la stessa partita si è giocata in campionato a San Siro, con un esito sfavorevole per i nerazzurri, la storia si fa ancor piùessante. C’è chi aspetta il derby d’con la speranza che possa essere il match della rivalsa, e non solo nei confronti della. Perché se è vero che l’il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - DiMarzio : #Juventus, #DelPiero sarà presente all'#AllianzStadium per la seconda volta in 4 giorni - micheledeblasis : ??La calorosa accoglienza dei tifosi della #Juventus al pullman dell'#Inter fuori lo Stadium #JuveInter - assjuventino : RT @minochianella: Che bello essere a casa.. #CoppaItaliaFrecciarossa #juventus #inter -

... Spezia,e Fiorentina) in cinque partite (solo il Lecce a San Siro battuto). Beppe Marotta nel frattempo ha inserito nello staff dell'una psicologa per aiutare il gruppo squadra a ...... allenatore dellacon 12,8 milioni di euro l'anno che insegue il sogno Champions ... società e critica per le prestazioni non all'altezza dell'di questa stagione: per lui sul piatto ci ...L'ex Milan e, dopo l'avventura in MLS con l'Miami, ha deciso di accettare le avance dell'amico e connazionale Sergio Aguero, presidente di una delle 12 squadre della Kings League, il ...

Juventus-Inter, le probabili formazioni delle semifinali di Coppa Italia Sky Sport

Quest’oggi ci si concentra – inevitabilmente – sull’avvicinamento al derby d’Italia Juventus-Inter, in programma stasera alle 21 per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. TG IN NERAZZURRO - Manca ...19:09 - Amici e amiche di TuttoJuve.com benvenuti alla diretta testuale della semifinale di Coppa Italia tra la Juventus e l'Inter. 18:01 - IN ATTACCO SPAZIO A VLAHOVIC - Nel match contro l'Inter, ...