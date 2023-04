Juventus-Inter, la probabile formazione: un cambio in mezzo – SI (Di martedì 4 aprile 2023) È arrivato il giorno della sfida tra Juventus e Inter, valida per la l’andata della semifinale di Coppa Italia. Qui la probabile formazione. UNDICI – Manca sempre meno all’andata della semifinale tra Juventus e Inter. Dopo il tanto discusso Derby d’Italia giocato a San Siro, le due squadre si riaffrontano. I nerazzurri ci arrivano dopo la sconfitta con la Fiorentina, serve una vittoria per dare morale. Nonostante ciò, Simone Inzaghi farà dei cambi. Secondo quanto riporta Sportitalia, ci sarà infatti Samir Handanovic a difendere la porta. Poteva essere un’occasione per Raoul Bellanova e Kristjan Asllani, ma secondo quanto riporta il sito, Inzaghi potrebbe puntare ancora su Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. In attacco spazio alla coppia Lautaro Martinez ed Edin ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) È arrivato il giorno della sfida tra, valida per la l’andata della semifinale di Coppa Italia. Qui la. UNDICI – Manca sempre meno all’andata della semifinale tra. Dopo il tanto discusso Derby d’Italia giocato a San Siro, le due squadre si riaffrontano. I nerazzurri ci arrivano dopo la sconfitta con la Fiorentina, serve una vittoria per dare morale. Nonostante ciò, Simone Inzaghi farà dei cambi. Secondo quanto riporta Sportitalia, ci sarà infatti Samir Handanovic a difendere la porta. Poteva essere un’occasione per Raoul Bellanova e Kristjan Asllani, ma secondo quanto riporta il sito, Inzaghi potrebbe puntare ancora su Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. In attacco spazio alla coppia Lautaro Martinez ed Edin ...

