(Di martedì 4 aprile 2023), semifinale d’andata di Coppa Italia, si giocherà questa sera, alle ore 21.00. Ecco quale sembra essere lache metterà in camposecondo Tuttosport.– Manca sempre meno a. Se per la semifinale d’andata di Coppa Italia, Simone Inzaghi pensa a qualche rotazione (vedi articolo), Massimilianosembra voler schierare la migliorepossibile. Tra gli undici che scenderanno in campo questa sera, secondo Tuttosport, ci sarà Perin tra i pali e, davanti a lui Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampoprobabilmente sceglierà di affidarsi a Fagioli, Locatelli e Rabiot, con Cuadrado sulla fascia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - forumJuventus : Allegri pre #JuveInter: “Domani bisogna creare i presupposti per passare il turno. Chiesa è a disposizione. Pogba e… - internewsit : Juventus-Inter, la probabile formazione che schiererà Allegri – TS - - piacere_inter : ?????????? ??’????????????- ???????????? ?? ?????? Juventus ?? @Inter ? Ore 21:00 ?? Allianz Stadium, Torino ?? Andata semifinale Coppa It… -

stanno vivendo due stati d'animo diversi. I bianconeri stanno letteralmente volando in campionato ma il - 15 pesa enormemente. Virtualmente secondi in classifica, in realtà sono ...Ora ladi Allegri funziona: nel mirino un trofeo e poi la ricostruzioneOggi Allegri deve giocarsi la semifinale di Coppa Italia con l'e il quarto di finale di Europa League con lo ...In mezzo c'è la, sul tavolo ci sono i punti di penalizzazione e la possibilità che la ... Chiaro che i punti sono da fare anche guardando in avanti (l'e la Roma sono a 50 ed entrambe ...

Coppa Italia, stasera Juventus-Inter su Canale 5 - Sportmediaset Sport Mediaset

Arriva un altro snodo importante in casa Juventus. Ma ancora una volta non è calcio, o almeno non proprio quello sul campo. C’è sì la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter stasera allo ...La situazione che sta vivendo in questo periodo l'Inter non è certamente delle più rosee. Con le tre sconfitte consecutive in campionato, rispettivamente da parte dello Spezia, della Juventus e l'ulti ...