Juventus-Inter, Inzaghi: “Fatto quello che avevo chiesto” (Di martedì 4 aprile 2023) Simone Inzaghi nel post partita di Juventus-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match pareggiato per 1 a 1 contro la Juventus, e valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match dello Juventus Stadium ai microfoni di Sport Mediaset. Chiariamo cosa è successo nello spogliatoio dopo la partita? “E’ stata fraintesa l’esultanza di Lukaku che esulta così a ogni gol. Purtroppo è nato un parapiglia non bello da vedere che ci priverà di due giocatori fondamentali per la semifinale di ritorno come lui e Handanovic”. La squadra ha giocato bene, la reazione le è piaciuta? “Assolutamente sì, hanno Fatto una grande gara. Siamo venuti su un ... Leggi su intermagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Simonenel post partita di, semifinale di andata della Coppa Italia L’allenatore dell’Simone, al termine del match pareggiato per 1 a 1 contro la, e valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match delloStadium ai microfoni di Sport Mediaset. Chiariamo cosa è successo nello spogliatoio dopo la partita? “E’ stata fraintesa l’esultanza di Lukaku che esulta così a ogni gol. Purtroppo è nato un parapiglia non bello da vedere che ci priverà di due giocatori fondamentali per la semifinale di ritorno come lui e Handanovic”. La squadra ha giocato bene, la reazione le è piaciuta? “Assolutamente sì, hannouna grande gara. Siamo venuti su un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - AlbertoLofoco : RT @RudiGhedini: #JuventusInter. Ora mi aspetto la solita punizione esemplare per i cori razzisti, diciamo 2500 euro per la Juventus. Ma in… - paoloangeloRF : Caos e 3 rossi: cosa è successo nel finale tra Juve e Inter -