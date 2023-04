(Di martedì 4 aprile 2023)avvia le semifinali d’andata di Coppa Italia alle ore 21. All’Allianz Stadium terzo derby d’Italia nelmomento stagionale, ma non si può più prolungare la serie di figuracce abominevoli. ADESSO BASTA –è il terzo confronto diretto fra le due squadre in questa stagione. I precedenti dalla Serie A sono nerissimi: 2-0 a Torino il 6 novembre, 0-1 a Milano sedici giorni fa. Ossia: due sconfitte, zero gol fatti, tre subiti. In questo momento conta poco che lo scorso 19 marzo a decidere sia stato un gol palesemente irregolare, con tre tocchi di mano nell’azione, quello che conta è che Massimiliano Allegri ha incartato Simone Inzaghi come voleva. Cosa che rende lail...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - forumJuventus : Allegri pre #JuveInter: “Domani bisogna creare i presupposti per passare il turno. Chiesa è a disposizione. Pogba e… - internewsit : Juventus-Inter, il peggior avversario possibile ma va salvata la faccia - - salvobonfigli0 : RT @enzomarangio: 'Abbiamo vissuto momenti difficili ma abbiano due mesi per portarci a casa due trofei e dobbiamo farlo per noi. A partire… -

Attese novità per il futuro di Antonio Conte e il suo arrivo in panchina potrebbe stravolgere i piani di: doppio addio da 110 milioniQuale sarà il destino di Antonio Conte La domanda è ancora senza risposta e lo sarà ancora per qualche settimana. Terminata l'esperienza al Tottenham, per ...Adrien Rabiot , durante la festa del suo compleanno, si è lasciato andare in un discorso che poi è stato pubblicato dai profili social della. Alla viglia della gara traed, il centrocampista francese ha dichiarato: "Grazie ragazzi. Solo due cose. La prima: grazie per gli auguri, a tutti. È veramente un piacere condividere questo momento con tutti voi. ...... ne ha approfittato per spiegare al gruppo quanto sia importante il momento che la, ... Il modo migliore è iniziare subito alla grande con la prossima partita contro l'in Coppa Italia". ...

Coppa Italia: Juventus-Inter, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Juve-Inter è la semifinale d’andata di Coppa Italia in programma oggi all’Allianz Stadium di Torino: calcio d’inizio alle ore 21, ...Sarà di nuovo derby d’Italia. Juventus ed Inter si incroceranno questa sera per la semifinale di Coppa Italia, che potrebbe rappresentare uno snodo importante per entrambe le compagini. Al di là dell’ ...