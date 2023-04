Juventus-Inter | i diffidati per le semifinali di Coppa Italia No squalificati

(Di martedì 4 aprile 2023)si giocherà alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino, per l’andata delledi2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il terzo derby d’stagionale, senzama solo con. Qui il riepilogo anche per l’altra partita del turno, Cremonese-Fiorentina di domani.martedì 4 aprile ore 21.00 (andata: Juan Guillermo Cuadrado, Danilo da Silva, Mattia Perin: nessuno: Joaquin Correa, Federico Dimarco, Robin Gosens, ...

Allegri ne cambia 5, Inzaghi 6: Juve-Inter, le probabili formazioni Gazzetta

Juventus – Inter: ecco le formazioni ufficiali della sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia 2022/23 in programma alle 21.00 All’Allianz Stadium va in scena la sfida d’andata delle semifinali ...19:09 - Amici e amiche di TuttoJuve.com benvenuti alla diretta testuale della semifinale di Coppa Italia tra la Juventus e l'Inter. 18:01 - IN ATTACCO SPAZIO A VLAHOVIC - Nel match contro l'Inter, ...