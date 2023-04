Juventus-Inter, gli ultras nerazzurri tornano allo Stadium dopo tre anni (Di martedì 4 aprile 2023) La curva nord nerazzurra torna ad affollare il settore ospiti dell’Allianz Stadium di Juventus-Inter. Per la prima volta dopo tre anni, gli ultras Interisti si riaffacciano nell’impianto bianconero nella settimana in cui hanno diramato un duro comunicato nei confronti della rosa di Inzaghi: “Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali – hanno scritto i tifosi sui social – ma adesso la pazienza ha un termine”. Lo scorso novembre, per il match di campionato, gli ultras avevano spiegato i motivi della rinuncia alla trasferta con un comunicato: “La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest’anno non parteciperà alla ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) La curva nord nerazzurra torna ad affollare il settore ospiti dell’Allianzdi. Per la prima voltatre, gliisti si riaffacciano nell’impianto bianconero nella settimana in cui hanno diramato un duro comunicato nei confronti della rosa di Inzaghi: “Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anchei peggiori risultati stagionali – hanno scritto i tifosi sui social – ma adesso la pazienza ha un termine”. Lo scorso novembre, per il match di campionato, gliavevano spiegato i motivi della rinuncia alla trasferta con un comunicato: “La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest’anno non parteciperà alla ...

