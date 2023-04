Juventus-Inter, gli squalificati in vista della semifinale di ritorno! (Di martedì 4 aprile 2023) Il finale di Juventus-Inter non è stato dei più tranquilli a Torino e l’arbitro Davide Massa ha deciso di espellere tre calciatori. Questi saranno perciò assenti in vista della semifinale di ritorno a San Siro. ASSENTI – Romelu Lukaku è stato espulso per doppia ammonizione dopo l’esultanza polemica sotto la curva bianconera e salterà perciò la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Oltre al belga ci sono state altre due espulsioni, in tale caso dirette. Samir Handanovic e Juan Cuadrado hanno discusso al centro del campo a fine partita, sono arrivati alle spinte e l’arbitro Davide Massa ha deciso di espellere entrambi, che saranno assenti alla prossima a San Siro. Il colombiano avrebbe comunque saltato il match in quanto già ammonito e presente nella lista ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Il finale dinon è stato dei più tranquilli a Torino e l’arbitro Davide Massa ha deciso di espellere tre calciatori. Questi saranno perciò assenti indi ritorno a San Siro. ASSENTI – Romelu Lukaku è stato espulso per doppia ammonizione dopo l’esultanza polemica sotto la curva bianconera e salterà perciò la gara di ritornodi Coppa Italia. Oltre al belga ci sono state altre due espulsioni, in tale caso dirette. Samir Handanovic e Juan Cuadrado hanno discusso al centro del campo a fine partita, sono arrivati alle spinte e l’arbitro Davide Massa ha deciso di espellere entrambi, che saranno assenti alla prossima a San Siro. Il colombiano avrebbe comunque saltato il match in quanto già ammonito e presente nella lista ...

