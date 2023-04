Juventus-Inter, formazioni ufficiali: Lukaku fuori dal 1?, Brozovic no (Di martedì 4 aprile 2023) Juventus-Inter tra poco in campo per la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Alla fine Inzaghi rinuncia “solo” a Onana e Lukaku ma non a Brozovic. In panchina anche Dumfries ma è D’Ambrosio e non Bellanova ad avere la meglio. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Inter in Coppa Italia Juventus (3-5-2): 36 Perin; 15 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 11 Cuadrado ©, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 22 Di Maria, 9 Vlahovic. A disposizione: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio; 2 De Sciglio, 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 18 Kean, 20 Miretti, 24 Rugani, 30 Soulé, 32 Paredes, 43 Iling Junior, 45 Barrenechea. Allenatore: Massimiliano ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023)tra poco in campo per la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle ore 21:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Alla fine Inzaghi rinuncia “solo” a Onana ema non a. In panchina anche Dumfries ma è D’Ambrosio e non Bellanova ad avere la meglio. Di seguito lediin Coppa Italia(3-5-2): 36 Perin; 15 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 11 Cuadrado ©, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 22 Di Maria, 9 Vlahovic. A disposizione: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio; 2 De Sciglio, 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 18 Kean, 20 Miretti, 24 Rugani, 30 Soulé, 32 Paredes, 43 Iling Junior, 45 Barrenechea. Allenatore: Massimiliano ...

