Juventus-Inter, Di Maria e Vlahovic titolari. Rientra Rabiot ? Sky (Di martedì 4 aprile 2023) Manca sempre meno a Juventus-Inter. Da Torino, In collegamento da Torino per Sky Sport 24, Guardalà ha riportato le possibili scelte di Allegri. Di Maria e Vlahovic previsti dal primo minuto, con Rabiot che torna dopo una squalifica in Serie A. NESSUN RISCHIO ? Questa sera alle 21 ci sarà il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Massimiliano Allegri non vuole rischiare nulla ed è pronto a puntare sugli uomini migliori, cosa che invece non farà Simone Inzaghi (vedi articolo). Giovanni Guardalà ha riportato le ultime di formazione dei bianconeri: «Per quanto riguarda le scelte di formazione Allegri punta sugli uomini migliori. Ci sarà Federico Chiesa dalla panchina pronto magari a subentrare, il ginocchio va meglio. Rispetto alla partita con ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Manca sempre meno a. Da Torino, In collegamento da Torino per Sky Sport 24, Guardalà ha riportato le possibili scelte di Allegri. Diprevisti dal primo minuto, conche torna dopo una squalifica in Serie A. NESSUN RISCHIO ? Questa sera alle 21 ci sarà il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra. Massimiliano Allegri non vuole rischiare nulla ed è pronto a puntare sugli uomini migliori, cosa che invece non farà Simone Inzaghi (vedi articolo). Giovanni Guardalà ha riportato le ultime di formazione dei bianconeri: «Per quanto riguarda le scelte di formazione Allegri punta sugli uomini migliori. Ci sarà Federico Chiesa dalla panchina pronto magari a subentrare, il ginocchio va meglio. Rispetto alla partita con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - DiMarzio : #Juventus, #DelPiero sarà presente all'#AllianzStadium per la seconda volta in 4 giorni - 10_emerz : RT @Inter_Xtra: ???? CONFIRMED #Inter lineup to face Juventus: Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitar… - juventus_zone24 : RT @DiMarzio: #CoppaItalia | @juventusfc, le ultimissime di formazione in vista della semifinale d’andata contro l’@Inter -