Juventus-Inter, Di Maria e Vlahovic non prendono bene la sostituzione (Di martedì 4 aprile 2023) Juventus e Inter sono in campo per l'andata della semifinale di Coppa Italia, obiettivo in grado di salvare in parte la stagione per le due squadre. Nel complesso la partita è stata bloccata, si sono verificate comunque occasioni da una parte e dall'altra. La prima giocata è di Di Maria, respinge Handanovic. Ottima chance per i nerazzurri con Brozovic. Nella ripresa ci prova Vlahovic, poi l'occasione più importante è per Mkhitaryan. Al 65? doppio cambio dei padroni di casa: fuori Fagioli e Di Maria, dentro Miretti e Chiesa. L'argentino non ha gradito la sostituzione ed è uscito dal campo molto nervoso. Al 74? dentro Milik al posto di Vlahovic, anche il serbo molto arrabbiato per la decisione di Allegri.

