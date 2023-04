Juventus-Inter, Cuadrado sferra un pugno ad Handanovic e scatena l’ira – SI (Di martedì 4 aprile 2023) Juventus-Inter si chiude col botto. Il gesto che scatena il parapiglia, secondo la ricostruzione di Sportitalia, è il pugno di Cuadrado ai danni di Handanovic. PARAPIGLIA – Juventus-Inter termina col gol di Romelu Lukaku. su rigore, in un’atmosfera tesissima. Secondo una prima ricostruzione proposta dall’inviato di Sportitalia, Giovanni Albanese, Juan Cuadrado ha sferrato un pungo ai danni di Samir Handanovic. Il giornalista non sa dire, con precisione, se il gesto sia stato intenzionale o meno, ma ciò che è sicuro è che ha scatenato il caos. Albanese aggiunge, inoltre, che i giocatori dell’Inter sono rientrati per primi negli spogliatoi, quando la squadra di ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023)si chiude col botto. Il gesto cheil parapiglia, secondo la ricostruzione di Sportitalia, è ildiai danni di. PARAPIGLIA –termina col gol di Romelu Lukaku. su rigore, in un’atmosfera tesissima. Secondo una prima ricostruzione proposta dall’inviato di Sportitalia, Giovanni Albanese, Juanhato un pungo ai danni di Samir. Il giornalista non sa dire, con precisione, se il gesto sia stato intenzionale o meno, ma ciò che è sicuro è che hato il caos. Albanese aggiunge, inoltre, che i giocatori dell’sono rientrati per primi negli spogliatoi, quando la squadra di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - NumeroDiez_10 : Finisce in parità e tra le polemiche #JuventusInter, prima semifinale di andata di #CoppaItalia. ?? #Rabiot è il m… - 11contro11 : #Juventus-#Inter (1-1), Inzaghi: “Fraintesa l'esultanza di Lukaku' #SerieA #11contro11 -