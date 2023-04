Juventus-Inter, Coppa Italia: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 4 aprile 2023) Lo scorso anno è stata la finale della Coppa nello scenario capitolino dello Stadio Olimpico che incoronò i nerazzurri di Simone Inzaghi che alzarono il trofeo davanti a uno sconsolato Massimiliano Allegri, leader dei bianconeri. In questa nuova edizione assisteremo al Derby d’Italia formato doppio: Juventus-Inter sarà, infatti, la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Chi riuscirà a prevalere sull’avversario potrebbe avere vita più semplice nell’ultimo atto della competizione, visto che troverà la vincente tra Fiorentina e Cremonese. Ecco le ultime dal match con il pronostico, le probabili formazioni e dove sarà possibile assistere in televisione alla partita. Juventus-Inter, Coppa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Lo scorso anno è stata la finale dellanello scenario capitolino dello Stadio Olimpico che incoronò i nerazzurri di Simone Inzaghi che alzarono il trofeo davanti a uno sconsolato Massimiliano Allegri, leader dei bianconeri. In questa nuova edizione assisteremo al Derby d’formato doppio:sarà, infatti, la gara d’andata delle semifinali di. Chi riuscirà a prevalere sull’avversario potrebbe avere vita più semplice nell’ultimo atto della competizione, visto che troverà la vincente tra Fiorentina e Cremonese. Ecco le ultime dal match con il pronostico, lee dove sarà possibile assistere in televisione alla partita....

Rummenigge: "Inter vai in Champions, Juve sporcata dalle indagini" Ex campione di Bayern Monaco e Inter, ora apprezzato dirigente, Karl - Heins Rummenigge ha parlato in esclusiva a Bruno Longhi a poche ore dal derby d'Italia Juventus - Inter valido per le semifinali di Coppa Italia. "Per l'Inter ha esordito Kalle è certamente una stagione non facile. Tutti ci aspettavamo di più, io a un certo punto ho pensato potesse ... Bonolis e Juventus - Inter: 'Chi temo dei bianconeri L'arbitro ' Paolo Bonolis è pronto a seguire con grande attenzione la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter di oggi. Il tifoso nerazzurro ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi non solo sulla sua squadra del cuore ma anche sui bianconeri. "La Juve è stata fortunata, fa un gol e ... Diretta Juventus-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport Juventus, tutto su Kostic: l'Inter la sua preda preferita La semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter vedrà ancora una volta in scena il derby d'Italia. Due squadre in differenti momenti di forma che vorranno vincere per dare un segnale. Quando si gioca il ritorno di Inter-Juventus semifinale di Coppa Italia Juventus e Inter si affrontano stasera nella semifinale di andata di Coppa Italia. Domani è in programma l'altra semifinale che vede contrapposte la Fiorentina e la Cremonese, grande rivelazione della ...