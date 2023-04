Juventus-Inter (coppa Italia, martedì 4 aprile 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bianconeri con Di Maria e Vlahovic, nerazzurri con Brozovic e Dzeko (Di martedì 4 aprile 2023) Tra Inter e Juve, e contemporaneamente tra Inzaghi e Allegri, sarà non solo il remake della finale della scorsa stagione vinta dai nerazzurri ma anche tra due specialisti della coppa Italia che in panchina nelle ultime stagioni spesso sono arrivati in fondo a questa competizione. Stavolta ci si gioca l’accesso all’ultimo atto che si disputerà InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 4 aprile 2023) Trae Juve, e contemporaneamente tra Inzaghi e Allegri, sarà non solo il remake della finale della scorsa stagione vinta daima anche tra due specialisti dellache in panchina nelle ultime stagioni spesso sono arrivati in fondo a questa competizione. Stavolta ci si gioca l’accesso all’ultimo atto che si disputerà InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - DiMarzio : #Juventus, #DelPiero sarà presente all'#AllianzStadium per la seconda volta in 4 giorni - tuttosport : ??? Da #Perin a #Vlahovic ?? Gli undici di #Allegri per #Juventus-#Inter - Pall_Gonfiato : Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juventus-Inter: Allegri schiera Di Maria dal primo minuto -